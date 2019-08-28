ИА «Ореанда-Новости» Чтобы собрать ребёнка в школу в 2019 году, родителям придётся опустошить кошелёк на 27 тысяч рублей.

Эти цифры приводит ВЦИОМ.

Сумма, которую тратят родители на детей-школьников накануне 1 сентября, в 2019 году увеличилась в 2 раза. Для сравнения, чтобы собрать своё чадо в школу в 2017 году родители тратили порядка 12 тысяч рублей.

Основной бюджет уходит на покупку одежды и обуви: школьной формы, сменной обуви, спортивного костюма, сумки или рюкзака. Покупка учебников также обходится в круглую сумму. Респонденты планируют потратить на них более трёх тысяч рублей.

Также родители готовы к тому, что придётся вносить деньги на ремонт классов и оборудование.