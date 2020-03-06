ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заявил, что профилактика COVID-19 в регионе помогла снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом. Слова Травникова передаёт пресс-служба областного правительства.

Губернатор сообщил, что заболеваемость в регионе сократилась на 13%. Он отметил, что намерен продолжать реализовывать дополнительные меры, которые были приняты в области в связи с вероятностью распространения коронавируса. В регионе намерены накопить опыт действий в период эпидемии, чтобы использовать данные наработки в будущем.

Также Травников уточнил, что в Новосибирской области нет подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19.