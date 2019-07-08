08.07.2019, 15:47
Трёх журналистов задержали у резиденции Путина в Подмосковье
ИА «Ореанда-Новости». Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло рассказала, что на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье возле резиденции президента России Владимира Путина задержали трёх журналистов ресурса, пишет «МК».
Она сообщила, что среди задержанных есть корреспондент издания, продюсер и бильд-оператор. Они делали в деревне Усово сюжет об аварийном доме, где живут 9 семей.
Отмечается, что журналистов задержали в тот момент, когда они прошли запрещающий знак у резиденции президента. Журналистов собираются везти в Барвихинское ОВД.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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