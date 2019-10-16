ИА «Ореанда-Новости». Сотрудников американского посольства в России сняли с поезда, следующего из Нёноксы в Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Сообщается, что с поезда были сняты военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.



Территория, куда они следовали, считается режимной, это значит, у них должно было быть специальное разрешение. Источник рассказал, что американцев отпустили после того, как проверили у них документы.