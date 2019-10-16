16.10.2019, 18:58
Трёх сотрудников посольства США сняли с поезда в Северодвинск
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудников американского посольства в России сняли с поезда, следующего из Нёноксы в Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что с поезда были сняты военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.
Территория, куда они следовали, считается режимной, это значит, у них должно было быть специальное разрешение. Источник рассказал, что американцев отпустили после того, как проверили у них документы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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