ИА «Ореанда-Новости». Из-за вспышки инфекции в челябинской больнице умер трёхмесячный ребёнок. Умерший младенец попал в больницу из женской колонии, его мать отбывает наказание в ИК-5. Всего восемь детей было госпитализировано из детского учреждения при колонии. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Малыша с острым вирусным заболеванием доставили в больницу Челябинска – одно из учреждений Металлургического района. Ранее он находился в Доме ребёнка исправительной колонии №5 ГУ ФСИН России по Челябинской области.

Скончался мальчик 14 ноября в больнице. Кроме него из Дома ребёнка в больницу доставили ещё восемь детей. В учреждении была вспышка инфекции.

«По предварительным данным, в лечебное учреждение в период с 14 по 20 ноября из Дома ребенка с диагнозом острое вирусное заболевание были госпитализированы восемь детей в возрасте от года до трёх лет», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. Начата доследственная проверка случившегося. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц Дома ребенка, откуда привезли детей.

В этом Доме ребенка женской колонии № 5 содержатся дети, которые родились у заключённых женщин во время отбывания наказания. В Детском доме дети живут до трёх лет, после их передают родственникам на свободе, а если таких не имеется, то в детдом.

Известно, что с 14 ноября по 18 ноября из Дома ребёнка в колонии в городскую клиническую больницу были госпитализированы шестеро детей с признаками острой вирусной инфекции. Позже, 20 ноября, с признаками острого вирусного заболевания были госпитализированы ещё два ребенка.

Погибший трёхмесячный малыш родился раньше срока у осужденной, «страдающей несколькими хроническими социально значимыми заболеваниями». Его вес был меньше положенного, врачи ему оказывали помощь, но он скончался, пояснили в пресс-службе ГУФСИН.

Там также добавили, что состояние других госпитализированных детей опасений не вызывает. В доме ребенка введён карантин, проводится комплекс санитарно-эпидемических мероприятий.