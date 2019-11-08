08.11.2019, 08:33
Тренер из Канады был поражен увиденным в России
ИА «Ореанда-Новости» Канадский хоккейный специалист Крейг Мактавиш, тренировавший недавно "Локомотив", команду из Ярославля, поделился своими впечатлениями о России. Об этом говорится в материале TSN.
По словам Мактавиша, перед тем, как уехать в Ярославль, он думал, что окажется в стране, где повсюду полуразрушенные здания, а хоккейная инфрастуктура слабо развита. По заявлению канадского тренера, он убедился в том, что база "Локомотива" не уступает базам ведущих команд, выступающих в Национальной хоккейной лиге.
Кроме того, Мактавиш отметил, что ему в России понравилось работать с игроками. Он сказал, что хоккеисты в работе проявляли упорство и делали всё, что от них требовалось.
По словам Мактавиша, перед тем, как уехать в Ярославль, он думал, что окажется в стране, где повсюду полуразрушенные здания, а хоккейная инфрастуктура слабо развита. По заявлению канадского тренера, он убедился в том, что база "Локомотива" не уступает базам ведущих команд, выступающих в Национальной хоккейной лиге.
Кроме того, Мактавиш отметил, что ему в России понравилось работать с игроками. Он сказал, что хоккеисты в работе проявляли упорство и делали всё, что от них требовалось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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