ИА «Ореанда-Новости». В Улан-Удэ взяли под арест тренера местного спортклуба тридцати восьми лет, которого обвиняют в убийстве бывшей любовницы. Издание «Байкал-Daily» сообщает, что тренер задушил женщину на глазах у её дочери. 

Вечером девятого марта было найдено тело женщины тридцати трёх лет. Следователи установили, что к её убийству причастен мужчина, который ранее жил с ней в гражданском браке. Они разошлись за шесть месяцев до случившегося. 

Мужчина пришёл на встречу с бывшей сожительницей. Во время общения между ними случилась ссора. Тренер задушил женщину, затем перенёс тело в ванну, наполненную водой. Несовершеннолетняя дочь погибшей стала свидетелем этого убийства. 

После совершения преступления мужчина скрылся. Его нашли через несколько суток.