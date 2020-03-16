Издание «Байкал-Daily» сообщает, что тренер задушил женщину на глазах у её дочери.Вечером девятого марта было найдено тело женщины тридцати трёх лет. Следователи установили, что к её убийству причастен мужчина, который ранее жил с ней в гражданском браке. Они разошлись за шесть месяцев до случившегося.Мужчина пришёл на встречу с бывшей сожительницей. Во время общения между ними случилась ссора.. Несовершеннолетняя дочь погибшей стала свидетелем этого убийства.После совершения преступления мужчина скрылся. Его нашли через несколько суток.