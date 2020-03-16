16.03.2020, 15:04
Тренер из России убил бывшую любовницу на глазах у её дочери
ИА «Ореанда-Новости». В Улан-Удэ взяли под арест тренера местного спортклуба тридцати восьми лет, которого обвиняют в убийстве бывшей любовницы. Издание «Байкал-Daily» сообщает, что тренер задушил женщину на глазах у её дочери.
Вечером девятого марта было найдено тело женщины тридцати трёх лет. Следователи установили, что к её убийству причастен мужчина, который ранее жил с ней в гражданском браке. Они разошлись за шесть месяцев до случившегося.
Мужчина пришёл на встречу с бывшей сожительницей. Во время общения между ними случилась ссора. Тренер задушил женщину, затем перенёс тело в ванну, наполненную водой. Несовершеннолетняя дочь погибшей стала свидетелем этого убийства.
После совершения преступления мужчина скрылся. Его нашли через несколько суток.
Вечером девятого марта было найдено тело женщины тридцати трёх лет. Следователи установили, что к её убийству причастен мужчина, который ранее жил с ней в гражданском браке. Они разошлись за шесть месяцев до случившегося.
Мужчина пришёл на встречу с бывшей сожительницей. Во время общения между ними случилась ссора. Тренер задушил женщину, затем перенёс тело в ванну, наполненную водой. Несовершеннолетняя дочь погибшей стала свидетелем этого убийства.
После совершения преступления мужчина скрылся. Его нашли через несколько суток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии