ИА «Ореанда-Новости». Главный тренер ФК «Зенит» не поддержал идею досрочно завершить чемпионат России сезона 2019/2020. Сергей Семак уверен, что турнир необходимо доиграть.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции чемпионат вряд ли получится завершить в разумные сроки. Он предложил подвести его итоги после 22 туров.

Семак заявил в интервью «Спорт-Экспресс», что нужно верить в лучшее, пока сохраняется хотя бы теоретическая возможность довести тур РПЛ до конца. Тренер заверил, что его желание доиграть оставшиеся туры никак не связано с тем, что чемпионство «Зенита» будут считать неполным. Это всё «элементарная справедливость», добавил Семак.