23.01.2020, 19:00
Третьего россиянина проверяют на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Третьего россиянина проверяют на коронавирус. У первых двоих людей предварительно диагностируют ОРВИ.
Стоит отметить, что медперсонал Боткинской больницы ещё ждет последних анализов, которые были отправлены в сертифицированную вирусологическую лабораторию. Только после их получения можно будет точно утверждать, что россияне не заразились коронавирусом. У всей троих наблюдается повышенная температура, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
Все эти россияне прилетели из Китая в течение последних нескольких дней. В аэропорту они были сразу помещены в «капсулу» медицинскими сотрудниками и доставлены в петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина.
Стоит отметить, что медперсонал Боткинской больницы ещё ждет последних анализов, которые были отправлены в сертифицированную вирусологическую лабораторию. Только после их получения можно будет точно утверждать, что россияне не заразились коронавирусом. У всей троих наблюдается повышенная температура, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
Все эти россияне прилетели из Китая в течение последних нескольких дней. В аэропорту они были сразу помещены в «капсулу» медицинскими сотрудниками и доставлены в петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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