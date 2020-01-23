У первых двоих людей предварительно диагностируют ОРВИ.Только после их получения можно будет точно утверждать, что россияне не заразились коронавирусом. У всей троих наблюдается повышенная температура, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.Все эти россияне прилетели из Китая в течение последних нескольких дней. В аэропорту они были сразу помещены в «капсулу» медицинскими сотрудниками и доставлены в петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина.