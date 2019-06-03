Нововведение коснётся 36 субъектов страны.Среди регионов, в которых произойдёт цифровизация телевидения, представлены такие как Брянская, Воронежская, Орловская, Смоленская и Тамбовская области, Краснодарский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Калининградская области, Ханты-Мансийский Автономный округ и Чукотка.Чуть менее половины населения страны (40%) проживают в российских регионах, где произойдёт переход на "цифру".Теперь жители этих регионов смогут смотреть свои любимые телепередачи в более высоком качестве. Набор телевизионных каналов стал сопоставим с тем, что ранее предлагали лишь в перечне платных услуг.Для жителей регионов были запущены горячие линии, происходил опрос жителей регионов добровольцами, повсеместно оказывали помощь в переустановке телевизоров в квартирах и домах, тем, кто имеет какие-либо льготы, компенсировали расходы на приобретение необходимых приставок к телевизорам.Тверская область стала первым регионом, где было отключено аналоговое телевещание. Позднее ещё в 27 российских регионах, включая Москву, осуществили переход на цифровое телевидение.Напомним, что цифровое телевидение представляет собой технологию передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых сигналов.