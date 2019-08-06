ИА «Ореанда-Новости».  Фигурант дела о массовых беспорядках в центре столице на акции протеста 27 июля Самариддин Раджабов объявил голодовку, пишет «Интерфакс».

В организации «Правозащиты Открытки» рассказали, что Раджабов начал голодовку с 1 августа.

Сейчас голодовку держат ещё два задержанных участники митинга – Кирилл Жуков, который начал голодать в знак протеста, а также Алексей Миняйло, который объявил голодовку из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

В Москве 27 июля прошёл несанкционированный митинг, в ходе которого было задержано 1074 человека.