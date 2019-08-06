06.08.2019, 16:21
Третий фигурант дела о митинге 27 июля объявил голодовку
ИА «Ореанда-Новости». Фигурант дела о массовых беспорядках в центре столице на акции протеста 27 июля Самариддин Раджабов объявил голодовку, пишет «Интерфакс».
В организации «Правозащиты Открытки» рассказали, что Раджабов начал голодовку с 1 августа.
Сейчас голодовку держат ещё два задержанных участники митинга – Кирилл Жуков, который начал голодать в знак протеста, а также Алексей Миняйло, который объявил голодовку из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
В Москве 27 июля прошёл несанкционированный митинг, в ходе которого было задержано 1074 человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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