ИА «Ореанда-Новости». Фигурант дела о массовых беспорядках в центре столице на акции протеста 27 июля Самариддин Раджабов объявил голодовку, пишет «Интерфакс».



В организации «Правозащиты Открытки» рассказали, что Раджабов начал голодовку с 1 августа.



Сейчас голодовку держат ещё два задержанных участники митинга – Кирилл Жуков, который начал голодать в знак протеста, а также Алексей Миняйло, который объявил голодовку из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.



В Москве 27 июля прошёл несанкционированный митинг, в ходе которого было задержано 1074 человека.