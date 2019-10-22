22.10.2019, 16:08
Три человека погибли из-за аварии на руднике «Норникеля»
ИА «Ореанда-Новости». На руднике ПАО ГМК «Норильский никель» произошла авария, в результате которой погибли три человека, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что ещё несколько человек получили травмы. Сейчас обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, работают аварийно-спасательные службы.
«Норникель» также начал внутреннее расследование и будет предоставлять новые данные об аварии по мере их появления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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