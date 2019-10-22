ИА «Ореанда-Новости». На руднике ПАО ГМК «Норильский никель» произошла авария, в результате которой погибли три человека, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что ещё несколько человек получили травмы. Сейчас обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, работают аварийно-спасательные службы.



«Норникель» также начал внутреннее расследование и будет предоставлять новые данные об аварии по мере их появления.