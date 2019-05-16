ИА «Ореанда-Новости» Три редких птенца кафрского рогатого ворона родились в зоопарке Москвы, это первый случай, когда в неволе рождается сразу несколько птенцов этого вида. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

В естественной среде обитания кафрские вороны обзаводятся потомством раз в десять лет, в зоопарках, в лучшем случае, у них вылупляется в год лишь один птенец.

В этот раз специалисты поместили яйца в инкубатор, чтобы самка ворона не разбила их, так как подобное в дикой природе происходит часто. Теперь в столичном зоопарке проживает семья из семи кафрских рогатых воронов. С новорождёнными работать будут специалисты, вороны считаются одними из самых умных птиц, поэтому сотрудники зоосада будут развивать их ум.

Кафрский рогатый ворон занесен в Красную книгу и считается крайне уязвимым видом. Учёные полагают, что в дикой природе уже через 10-15 лет вид может просто полностью исчезнуть, сейчас единственный способ спасти птиц от вымирания – увеличивать их популяцию в неволе.