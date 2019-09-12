ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба информационного департамента Национальной полиции Украины сообщили, что боевики трёх так называемых добровольческих подразделений (батальона имени шейха Мансура, батальона ОУН-УПА (экстремистская группировка, запрещённая в России) и 8-го батальона Украинской добровольческой армии), которые принимали участие в военных действиях на юго-востоке страны начиная с 2014 года, сдали имеющееся у них оружие полицейским.

Заместитель главы правоохранительного ведомства Вячеслав Аброськин поблагодарил их за это. «В настоящее время нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства», – написал он на своей странице в Facebook. Он также указал, что всего сдано 10 тонн оружия.