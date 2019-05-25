Кроме того, Россия также должна отдать конфискованные украинские корабли. Решение было принято трибуналом почти единогласно: «За» проголосовали 19 человек, против был только один. Москва и Киев до 25 июня могут предоставить трибуналу свои версии инцидента в Керченском проливе.Российский МИД при этом полагает, что произошедшее в Керченском проливе не попадает под юрисдикцию трибунала. Украинский МИД, в свою очередь, рассчитывает, что Москва исполнит это решение.