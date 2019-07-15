ИА «Ореанда-Новости». Водолазы нашли в реке Лене тела четырёх мужчин, которые пытались спасти троих тонувших детей, сообщает «Интерфакс».



Таким образом, жертвами стали семь человек. Сообщается, что трагедия произошла, когда компания из 11 человек отдыхала на диком пляже на реке Лена.



Во время купания дети начали тонуть и стали звать на помощь. К ним бросились четверо мужчин, но помочь не смогли. Сейчас проверкой инцидента занимается СКР.