ИА «Ореанда-Новости». При пожаре в жилом доме погибло три ребёнка. Трагедия произошла в городе Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ).

По сообщению главы города Югорск Андрея Бородкина, трое детей погибли при пожаре в жилом доме. Им было 11, 8 и 5 лет. Пострадала также женщина 1972 года рождения, сейчас она находится в реанимации, состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Не смотря на то, что пожарные службы сработали эффективно и быстро, жертв не удалось избежать. Всё произошло слишком быстро. По указанию главы города создана специальная рабочая группа, которая окажет всяческую поддержку и помощь семье пострадавших.

По факты пожара заведено уголовное дело.