ИА «Ореанда-Новости». Трое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, попытались выехать на Украину. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению коронавируса сообщил начальник крымского пограничного управления ФСБ России Сергей Станкевич.

Сообщается, что три гражданина России получили предписания по изоляции. Однако несмотря на это, они всё равно попытались выехать за пределы республики и прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины. Там их задержали.

Глава республики Сергей Аксенов выступил с поручением органам внутренних дел проработать наказание для лиц, не соблюдающих режим карантина или самоизоляции.