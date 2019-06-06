ИА «Ореанда-Новости» Три сотрудника полиции подозреваются в убийстве 65-летней женщины на фоне конфликта в Элисте. Об этом завили в региональное управление СК.

Отмечается, что двое подозреваемых уже задержаны, третий объявлен в розыск.

По данным следствия, 30 мая между пенсионеркой и участковым разгорелся конфликт, из-за чего полицейский задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления он обратился к коллегам. Вместе они увезли тело потерпевшей и спрятали его в трубе. Родственник погибшей обратился в правоохранительные органы с заявлением о её пропаже.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, все подозреваемых уволены из правоохранительных органов, также как и ряд высокопоставленных полицейских.