26.12.2019, 17:36
Трое ветеранов ФСБ были задержаны по подозрению в убийствах
ИА «Ореанда-Новости». Трое ветеранов ФСБ были задержаны по подозрению в ранее совершённых убийствах, сообщает издательство «Лента.Ru».
По предварительным данным, ветераны ФСб из Москвы, Московский и Владимирской областей совершили ряд преступлений с 208 по 2012 года в целях личного обогащения. Всего в деле указано 6 людей, но остальные проходят как свидетели.
В 2008 году задержанные специалисты ФСБ расстреляли автомобиль московского бизнесмена, в котором находилась крупная сумма денег. В результате стрельбы погибли 2 человека: бизнесмен и его водитель. А в 2012 году ветераны спецотряда избили другого москвича, у которого была при себе крупная сумма денег. Мужчина скончался.
Ветеранам ФСБ были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц. Следует отметить, что специалисты СК Москвы ходатайствуют о наложении ареста на обвиняемых.
По предварительным данным, ветераны ФСб из Москвы, Московский и Владимирской областей совершили ряд преступлений с 208 по 2012 года в целях личного обогащения. Всего в деле указано 6 людей, но остальные проходят как свидетели.
В 2008 году задержанные специалисты ФСБ расстреляли автомобиль московского бизнесмена, в котором находилась крупная сумма денег. В результате стрельбы погибли 2 человека: бизнесмен и его водитель. А в 2012 году ветераны спецотряда избили другого москвича, у которого была при себе крупная сумма денег. Мужчина скончался.
Ветеранам ФСБ были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц. Следует отметить, что специалисты СК Москвы ходатайствуют о наложении ареста на обвиняемых.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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