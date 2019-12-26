По предварительным данным, ветераны ФСб из Москвы, Московский и Владимирской областей совершили ряд преступлений с 208 по 2012 года в целях личного обогащения. Всего в деле указано 6 людей, но остальные проходят как свидетели.. В результате стрельбы погибли 2 человека: бизнесмен и его водитель.Мужчина скончался.Ветеранам ФСБ были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц. Следует отметить, что специалисты СК Москвы ходатайствуют о наложении ареста на обвиняемых.