01.12.2019, 23:03
Троих иностранных детей прооперируют в клинике Краснодара
ИА «Ореанда-Новости». Троих иностранных детей с диагнозом невус прооперируют в клинике Краснодара. Информация была озвучена директором специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андреем Алексуткиным.
После положительно проведённой операции для американской девочки Луны с родимым пятном на лице, ещё трое родителей обратились с аналогичной проблемой в краснодарскую клинику. Клиника согласилась провести операции для девочки из Техаса, бразильского мальчика и ещё одной американской пациентки.
Стоит отметить, что операция Луны прошла успешно. Врач Павел Попов смог удалить восьмую часть новообразования.
После положительно проведённой операции для американской девочки Луны с родимым пятном на лице, ещё трое родителей обратились с аналогичной проблемой в краснодарскую клинику. Клиника согласилась провести операции для девочки из Техаса, бразильского мальчика и ещё одной американской пациентки.
Стоит отметить, что операция Луны прошла успешно. Врач Павел Попов смог удалить восьмую часть новообразования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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