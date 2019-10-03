Трутнев остался недоволен качеством Владивостокских дорог
ИА "Ореанда-Новости". Вице-премьер РФ рассказал, как надо правильно ремонтировать дороги.
Во время рабочей поездки в Приморье полномочный представитель президента на Дальнем Востоке остался недоволен качеством отремонтированных дорог и расходованием выделенных денег.
Он заявил, что деньги были выделены по поручению президента, чтобы повысить уровень комфорта людей. Он отметил, что выравнивание дорожного полотна и смена бордюра этих денег не стоит.
За деньги, выделенные федеральным центром, должны быть расширены дороги и улицы. Подобные косметические виды работ администрация города должна выполнять за счёт собственного бюджета.
Трутнев добавил, что деньги были потрачены на другие цели. Изначально, денежные средства федерального центра предназначались для реорганизации дорог.
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