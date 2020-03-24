ЦБ объяснил рекомендацию ограничить выдачу наличных через банкоматы
ИА «Ореанда-Новости». В Банке России объяснили рекомендацию по возможности ограничить выдачу наличных в банкоматах. Регулятор пояснил, что рекомендация касается банкнот, не прошедших обработку. Она затронет лишь четверть от общего числа банкоматов в России, объяснили в ЦБ.
Ранее ЦБ опубликовал рекомендацию о необходимости обрабатывать купюры и дезинфицировать сами аппараты в целях профилактики коронавируса.
В Банке России подчеркнули, что речь лишь о банках, в которых предусмотрен замкнутый цикл обращения наличных. Такие банкоматы принимают банкноты от одного клиента и выдают их же другому, не подвергая обработке.
Также клиентам банком настоятельно рекомендуется перейти на безналичный способ оплаты, так как это поможет снизить темпы распространения коронавируса.
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