ИА «Ореанда-Новости». В Банке России объяснили рекомендацию по возможности ограничить выдачу наличных в банкоматах. Регулятор пояснил, что рекомендация касается банкнот, не прошедших обработку. Она затронет лишь четверть от общего числа банкоматов в России, объяснили в ЦБ.

Ранее ЦБ опубликовал рекомендацию о необходимости обрабатывать купюры и дезинфицировать сами аппараты в целях профилактики коронавируса.

В Банке России подчеркнули, что речь лишь о банках, в которых предусмотрен замкнутый цикл обращения наличных. Такие банкоматы принимают банкноты от одного клиента и выдают их же другому, не подвергая обработке.

Также клиентам банком настоятельно рекомендуется перейти на безналичный способ оплаты, так как это поможет снизить темпы распространения коронавируса.