ИА «Ореанда-Новости». 10 марта, вторник, Центральный Банк России начал продавать иностранную валюту на рынке внутри страны. Таким способом ведомство пытается нанести упреждающий удар падению национальной денежной единицы. Данная мера проводится в соответствии с бюджетным правилом, говорится на странице регулятора.



Старт продаж валюты обусловлен обвалом стоимости нефти. Иными словами, подобное решение принято на основе действующей ситуации на рынке чёрного золота и её прямого влияния на операции ФНБ (Фонда национального благосостояния), пишут сегодня в российских средствах массовой информации.