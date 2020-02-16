ИА «Ореанда-Новости». В ЦБ объяснили, у кого мошенники чаще всего крадут деньги со счетов.

Замдиректора департамента Центрального банка по информационной безопасности Артём Сычев рассказал, кто чаще всего становится жертвами мошенников. По словам Сычева, чаще всего данному риску подвержено экономически активное население от 28 до 55 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Дело в том, что данная группа излишне доверяет технологиям и людям, которыми окружают себя. Поэтому они часто ведутся на мошеннические схемы в социальных сетях, когда якобы друзья просят прислать деньги «до зарплаты» или из-за какого-то происшествия.

Сычев также коснулся телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят своим жертвам под видом работников из кредитных организаций. Всегда лучше перепроверить, что на самом деле стоит за постами в социальных сетях или звонками от «банка».