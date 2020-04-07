ИА «Ореанда-Новости». Банк России предупредил граждан страны о новых схемах кражи денег у банковских клиентов. Регулятор сообщил, что фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов, в которых часто используется коронавирус.

ЦБ пояснил, что мошенники звонят своим жертвам, обещают им отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство и так далее. Всё в итоге сводится к тому, что человеку предлагают сообщить данные своей банковской карты либо самостоятельно осуществить платёж на некий счёт.

Также Банк России предупредил о ссылках на фишинговые сайты. Они часто подделывают бренд и фирменный стиль организаций (Минздрав, Роспотребнадзор, Банк России, ВОЗ и другие). Регулятор подчеркнул опасность передачи своих данных посторонним людям или ввода на неизвестных сайтах данные банковской карты.