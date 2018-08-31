ИА «Ореанда-Новости». Центральный банк России опубликовал проект указа, из которого следует, что ЦБ создаст новый «чёрный список» клиентов, а точнее счетов, куда хакеры выводят денежные средства, похищенные в банках.



Список чёрных дропперов (счетов юридических или физических лиц, куда переводятся денежные средства, похищенные хакерами), могут появиться уже в сентябре. Согласно новому проекту указания ЦБ, регулятора будут информировать из банков обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, об этом пишет газета «Коммерсантъ», подмечая, что подобная инициатива может привести к появлению нового черного списка банковских клиентов.

Дропперами называют компании или физических лиц, на счета которых выводились или были попытки вывода денежных средств в рамках несанкционированных операций, при этом деньги были похищены киберпреступниками из банков.



Мера по оповещению регулятора о всех подобных попытках вывода средств без согласия клиента направлена на повышение безопасности клиентов, он защитит их от хищений. Указ банка принят в рамках закона 167-ФС, который вступит в силу 26 сентября.

Благодаря закону, ЦБ получает право вести базу дропперов и доносить эту информацию до кредитных организаций. То есть Центрбанк и другие банки смогут минимизировать риски несанкционированного вывода средств.

Однако эксперты отмечают, что могут возникнуть некоторые проблемы, например, добросовестные клиенты могут попасть в данный чёрный список дропперов. Это может случиться, если хакеры используют счёт клиента банка тайно, о чём он не будет подозревать. Ведь случаются инциденты, когда злоумышленники просят своих знакомых получить для них денежный перевод на карту. Знакомый может не подозревать, что данные деньги в действительности были похищены.



Также попасть в список дропперов можно, если произойдёт техническая ошибка и в случае нечистоплотной конкуренции.

Но регулятор утверждает, что порядок занесения в «чёрный список» будет создан таким образом, чтобы исключить риски ошибочного попадания.