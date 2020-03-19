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Данный показатель больше предыдущего на 2 рубля 94 копейки.Банком Росии также был повышен на 2 рубля 38 копеек курс европейской валюты. Теперь евро расположилось на отметке 87,2669 рубля.Напомним, что шестого марта РФ не согласилась с предложением государств ОПЕК+ о том, чтобы дополнительно сократить добычу в связи с распространением коронавируса. Из-за этого произошло обрушение стоимости нефти, за которым последовало падение курса российской валюты.