19.03.2020, 15:06
ЦБ установил курс американской валюты выше 80 рублей
ИА «Ореанда-Новости». Банком России был установлен на двадцатое марта официальный курс доллара на уровне 80,157 рубля. Данный показатель больше предыдущего на 2 рубля 94 копейки.
Банком Росии также был повышен на 2 рубля 38 копеек курс европейской валюты. Теперь евро расположилось на отметке 87,2669 рубля.
Напомним, что шестого марта РФ не согласилась с предложением государств ОПЕК+ о том, чтобы дополнительно сократить добычу в связи с распространением коронавируса. Из-за этого произошло обрушение стоимости нефти, за которым последовало падение курса российской валюты.
Банком Росии также был повышен на 2 рубля 38 копеек курс европейской валюты. Теперь евро расположилось на отметке 87,2669 рубля.
Напомним, что шестого марта РФ не согласилась с предложением государств ОПЕК+ о том, чтобы дополнительно сократить добычу в связи с распространением коронавируса. Из-за этого произошло обрушение стоимости нефти, за которым последовало падение курса российской валюты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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