ИА «Ореанда-Новости». Конкурс на создание центра для молодёжи стартовал в Питере. Стоимость контракта оценивается в 22, 3 млн. рублей. Условия конкурсной программы были размещены на официальном сайте госзакупок.

Такой центр досуга будет ориентирован на «приобретение молодыми людьми новых знаний, развитие их навыков, интересов. Также программы будут направлены на создание условий для формирования соответствующей информационной политики в рамках государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге", говорится в конкурсном регламенте.

Центр должен появиться не позднее 5 декабря текущего года. В соответствии с соглашением планируется создание учебно-досугового центра для молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. Центр будет открыт ежедневно. Здесь пройдут различные образовательные программы и встречи с представителями СМИ и медийными личностями. Кроме того, в планах организация экскурсий по значимым инновационным предприятиям Северной столицы.