Люди планируют выйти на улицы города Москвы в поддержку фигурантов по так называемому «московскому делу».

Автомобилистам необходимо обратить внимание на то, что будет перекрыта для движения транспортных средств проспект Академика Сахарова. Участники акции соберутся к двум часам дня, начало самого митинга запланировано на три часа дня. Ключевым требованием, с которым митингующие выйдут на центральный проспект, является освобождение всех задержанных и осужденных по «московскому делу» людей, Действия сотрудников правоохранительных органов и государственных властей, в целом, по мнению участников митинга, являются незаконными.

Напомним, что 27 июля и 3 августа текущего года на улицы города Москвы вышло большое количество людей. Пострадавшими стали двенадцать человек. Власти обвинили шестерых участников митинга в организации массовых беспорядков. Сотрудники судебных органов власти вынесли обвинительный приговор этим людям. Ещё шестеро фигурантов «московского дела» находятся под следствием.

«Московское дело» привело к широкому резонансу среди общественности. Представители различных профессий выступили в поддержку фигурантов этого дела и написали письма. У здания администрации президента Российской Федерации регулярно организовываются одиночные пикеты в поддержку задержанных и осужденных по «московскому делу».