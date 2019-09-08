ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что в ведомство не поступало жалоб на серьёзные нарушения в «день тишины» перед 8 сентября, единым днём голосования в России.

«День тишины» прошёл в полном спокойствии. Я вчера на работе не видел серьёзных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере из того, что мы видели на «горячей линии», я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать», – заявил чиновник.

Булаев также высказал надежду на то, что явка на выборах будет «неплохая».

8 сентября в 85 российских регионах проходят более 5 тысяч выборов разного уровня. В 13 субъектах Федерации выбирают депутатов законодательных органов, в 16 – губернаторов, в 3 столицах регионов – мэров. В Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях проходят довыборы в Государственную думу.