09.03.2020, 09:38
Центробанк начал бороться с обрушением российской валюты
ИА «Ореанда-Новости». На фоне обрушения курса российской валюты Центробанком РФ было объявлено о том, что прекращается на внутреннем рынке закупка валюты, сообщается на портале регулятора.
Также на портале регулятора заявлено о том, что при необходимости могут быть задействованы дополнительные инструменты.
Также на портале регулятора заявлено о том, что при необходимости могут быть задействованы дополнительные инструменты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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