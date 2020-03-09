ИА «Ореанда-Новости». На фоне обрушения курса российской валюты Центробанком РФ было объявлено о том, что прекращается на внутреннем рынке закупка валюты, сообщается на портале регулятора. 

Также на портале регулятора заявлено о том, что при необходимости могут быть задействованы дополнительные инструменты.