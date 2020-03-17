ИА «Ореанда-Новости». Банк России рассказал о мерах, которые принимаются для смягчения последствий коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор сообщил, что при необходимости готов принять дополнительные меры для мягкой перестройки экономики по новым условиям. Он продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью.

Так, на прошлой неделе ЦБ объявил, что начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.

Также Центральный банк готов поддержать компании малого и среднего бизнеса и применить к ним меры, которые уже распространяются на сферы туризма и транспорта. Например, снять ограничения по видам кредитования и увеличить размер субсидий.