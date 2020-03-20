ИА «Ореанда-Новости». Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

Регулятор отметил, что в феврале-марте этого года события развивались с отклонениями от базового сценария. Это связано с нестабильностью российской валюты из-за эпидемии коронавируса, а также снижением цен на нефть.

Решение Банка РФ оставить ключевую ставку без изменений совпало с прогнозами и ожиданиями рынка. Так, большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на фоне обвала рубля, возросшей общей волатильности и распространения коронавируса.

Многие эксперты пришли к выводу, что компромисс связан с необходимостью находить баланс между падением курса рубля и угрозы со стороны замедления мировой экономики.