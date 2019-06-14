ИА «Ореанда-Новости» Совет директоров по процентной политике Центрального банка РФ принял решение о первом в 2019 году уменьшении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Теперь её размер составляет 7,5 % годовых.

До заседания совета финансовый регулятор не сообщал, каково будет решение по данному вопросу, указывая лишь, будут обсуждаться различные варианты, в том числе снижение ключевой ставки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что банк оценивает свою политику как умеренно жесткую и что нейтральная ставка составляет 6–7 %.

Специалисты предсказывали первое в 2019 году уменьшение ставки до 7,5%, что, по их мнению, должно стать началом процесса дальнейших понижений её значения, поскольку уровень инфляции в марте прошёл свой пик и начиная со следующего месяца её темпы стали замедляться.