ИА «Ореанда-Новости» Центральный банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7,25 %, зафиксировав продолжающееся замедление темпов инфляции.

В пресс-релизе, составленном по итогам заседания совета директоров регулятора, указано, что «инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне», в то время как темпы роста экономики страны ниже, чем ожидания специалистов Центробанка. Отмечено, что слабая экономическая активность и временные факторы ограничивают инфляционные риски в краткосрочной перспективе.

Банк России не исключает, что на одном из ближайших заседаний ключевая ставка будет понижена ещё раз. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике станет возможным в первой половине 2020 года.