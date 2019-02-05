ИА "Ореанда-Новости". Центральный банк России запустил для поиска незаконных финансовых пирамид в сети интернет специального робота. По данным средств массовой информации, робот обучен работать с примитивными запросами и привлекает компании, которые заняты поиском новых клиентов. Окончательное решение о том, работает ли компания по принципу финансовой пирамиды, выносит всё равно живой человек.

Специальный робот была запущен Банком России ещё во втором полугодии прошлого года. Об этом в рамках интервью агентству «РИА Новости» рассказал Валерий Лях, занимающий должность директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка. «Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведёт себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете», - пояснил Лях журналистам.

По словам директора профильного департамента ЦБ РФ, на подобное поведение посетителя, по замыслу разработчиков, «клюют» компании, занятые активным поиском всё новых клиентов. «Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией. После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет», — сообщил Лях представителям агентства.

Помимо использования разработанной поисковой модели, к обнаружению финансовых пирамид также применяются и офлайн практики – «с помощью граждан и средств массовой информации». Лях подчеркнул, что средства массовой информации стали значимым источником сведений и выразил одобрение журналистов. «Как правило, журналисты неплохо сами прорабатывают информацию», — добавил глава департамента Банка России.

Напомним, ранее в декабре в Государственную думу поступил законопроект, содержащий поправки с Гражданский кодекс и закон «Об информации», 24 января он был принят федеральным парламентом в первом чтении.

День спустя, 25 января, правительство РФ согласовало концепцию законопроекта, который позволит Банку России блокировать сайты мошенников и финансовых пирамид до решения суда. По действующему закону на блокировку уходит несколько месяцев, за которые компании-мошенники успевают собрать достаточно средств с доверчивых граждан и свернуть свою нелегальную деятельность.