ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сенатор Магаданской области Анатолий Широков поделился планами Правительства России о решении сделать авиаперелеты с Дальним Востоком дешевле.

По его словам, российское правительство собирается отменить НДС (18% ) для авиакомпаний и авиасообщений с Дальним Востоком. Широков считает, что для дальневосточного населения такие высокие цены являются неприемлемыми и неподъёмными.

По заявлению парламентария, изменения в Налоговом Кодексе могут вступить в силу с января 2019 года.

Перелеты между городами Дальнего Востока и Москвой стоят особенно дорого. Так, чтобы добраться из Магадана в столицу, придется отдать восемьдесят тысяч рублей, а из Хабаровска - дешевле на четырнадцать тысяч рублей.

Ни та, ни другая сумма не соответствует заработной плате жителей соответствующих городов, поэтому Правительство Российской Федерации возможно отменит восемнадцатипроцентный налог.

Однако, как сказал сам сенатор Анатолий Широков, даже отмена НДС не гарантирует действительного понижения цен, так как на уступки могут не пойти сами авиакомпании, оставив цены прежними. А в отпускной сезон они и вовсе поднимают тарифы до обозначенных выше. В обычное время авиаперелеты стоят в несколько раз дешевле.

По словам Широкова, несколько лет назад уже осуществлялась подобная практика, Правительство убрало НДС, но эти действия не привели к фактическому понижению цен из-за отказа авиакомпаний содействовать процессу. Сенатор считает, что нужно не только убрать налог, но и проконтролировать соответствующий шаг со стороны воздушных перевозчиков.

Анатолий Иванович также вспомнил и про льготные билеты, однако ими, логично, могут пользоваться далеко не все.

Также Минтранс и Минвосторазвития увеличат сумму денежных средств для программы субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток на семьсот миллионов рублей. Изменения возможны уже в ближайшее время.