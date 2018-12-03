В Союз производителей коньяка входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН», ВКЗ «Альянс-1892» и другие крупнейшие российские производители. Отмечается, что Союз уже направил соответствующие предложения в Минфин и аппарат главы правительства Дмитрия Медведева.Производители напитка говорят о том, что, пишет РБК. Именно поэтому, как считают в Союзе, этот алкогольный напиток не может быть дешёвым.При этом ранее Минфин уже предлагал повысить цены. По предложению ведомства, оптовая цена самой дешёвой бутылки должна составлять 338 рублей (сейчас 323 рубля). Но производители говорят, что этого недостаточно.Кроме того, за более глобальное повышении цен ранее выступал и Минсельхоз. Однако Минфин полагает, что такое значительное повышение цен пока необоснованно и не отвечает интересам потребителей. По мнению финансового ведомства, у производителей должны быть веские основания, чтобы поднимать цены, «а не просто желание заработать на потребителе». Сейчас, по мнению Минфина, обоснование роста цены недостаточное. Кроме того, в Минфине подчеркивают, что резкое поднятие цен приведёт к росту употребления суррогатного алкоголя.Это не первое предложение поднять цены на алкоголь. Летом рабочая группа по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования советовала установить минимальную розничную цену бутылки коньяка на уровне 500 рублей.