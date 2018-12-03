03.12.2018, 16:02
Цены на коньяк в России могут вырасти на треть
ИА «Ореанда-Новости». Союз производителей коньяка выступил с предложением на 30% поднять минимальную розничную цену на коньяк. Если предложение будут одобрено, самый дешевый коньяк будет стоить 493 рубля за 0,5 литра.
В Союз производителей коньяка входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН», ВКЗ «Альянс-1892» и другие крупнейшие российские производители. Отмечается, что Союз уже направил соответствующие предложения в Минфин и аппарат главы правительства Дмитрия Медведева. Сейчас минимальная цена бутылки коньяка объёмом 0,5 литра составляет 371 рубль.
Производители напитка говорят о том, что «российский коньяк — это премиальный статусный алкогольный напиток», «его социальная значимость заключается не в массовости повседневного потребления, а в возможности его приобретения по особым праздничным случаям», пишет РБК. Именно поэтому, как считают в Союзе, этот алкогольный напиток не может быть дешёвым.
При этом ранее Минфин уже предлагал повысить цены. По предложению ведомства, оптовая цена самой дешёвой бутылки должна составлять 338 рублей (сейчас 323 рубля). Но производители говорят, что этого недостаточно.
Кроме того, за более глобальное повышении цен ранее выступал и Минсельхоз. Однако Минфин полагает, что такое значительное повышение цен пока необоснованно и не отвечает интересам потребителей. По мнению финансового ведомства, у производителей должны быть веские основания, чтобы поднимать цены, «а не просто желание заработать на потребителе». Сейчас, по мнению Минфина, обоснование роста цены недостаточное. Кроме того, в Минфине подчеркивают, что резкое поднятие цен приведёт к росту употребления суррогатного алкоголя.
В Минфине также отметили, что считают нецелесообразным говорить о повышении о глобальном повышении цен на алкоголь перед предстоящими праздниками – Новым годом и 8 марта.
Это не первое предложение поднять цены на алкоголь. Летом рабочая группа по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования советовала установить минимальную розничную цену бутылки коньяка на уровне 500 рублей.
В Союз производителей коньяка входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН», ВКЗ «Альянс-1892» и другие крупнейшие российские производители. Отмечается, что Союз уже направил соответствующие предложения в Минфин и аппарат главы правительства Дмитрия Медведева. Сейчас минимальная цена бутылки коньяка объёмом 0,5 литра составляет 371 рубль.
Производители напитка говорят о том, что «российский коньяк — это премиальный статусный алкогольный напиток», «его социальная значимость заключается не в массовости повседневного потребления, а в возможности его приобретения по особым праздничным случаям», пишет РБК. Именно поэтому, как считают в Союзе, этот алкогольный напиток не может быть дешёвым.
При этом ранее Минфин уже предлагал повысить цены. По предложению ведомства, оптовая цена самой дешёвой бутылки должна составлять 338 рублей (сейчас 323 рубля). Но производители говорят, что этого недостаточно.
Кроме того, за более глобальное повышении цен ранее выступал и Минсельхоз. Однако Минфин полагает, что такое значительное повышение цен пока необоснованно и не отвечает интересам потребителей. По мнению финансового ведомства, у производителей должны быть веские основания, чтобы поднимать цены, «а не просто желание заработать на потребителе». Сейчас, по мнению Минфина, обоснование роста цены недостаточное. Кроме того, в Минфине подчеркивают, что резкое поднятие цен приведёт к росту употребления суррогатного алкоголя.
В Минфине также отметили, что считают нецелесообразным говорить о повышении о глобальном повышении цен на алкоголь перед предстоящими праздниками – Новым годом и 8 марта.
Это не первое предложение поднять цены на алкоголь. Летом рабочая группа по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования советовала установить минимальную розничную цену бутылки коньяка на уровне 500 рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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