ИА «Ореанда-Новости». Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз заявил, что часть фотографий, где он за столом с деликатесами, являются фотошопом, а у него никогда не было никаких привилегий в колонии. Информацию о привилегиях ранее сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Осуждённый на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеслав Цеповяз настаивает на том, что скандальные фотографии, где он позирует в тюремной робе за столом с крабами, шашлыком и красной икрой, смонтированы посредством фотошопа и являются подделкой.

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии – фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», – заявил осуждённый Цеповяз в видеобращении. Его слова цитирует «Интерфакс».

Видеобращение было снято во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Амурской области.

Эльбрус Муртазов, адвокат члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, сообщил 8 ноября о том, что они намерены подать иски о клевете из-за фотографий. По словам Муртазова, в тюрьме работает специальная система, которая глушит сотовую связь. По его мнению, снимки смонтированы, а сделано это для того, чтобы общественность возмутилась. Муртазов полагает, что это действия бывшей жены бандита, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства о разделе семейного имущества.

Напомним, 6 ноября прокуратурой была начата проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он жарит шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году, что свидетельствует о нарушениях в колонии.

Прокурорская проверка показала, что Цеповяз отбывал срок с особыми условиями содержания. И речь идёт не только о передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства колонии, проинформировали в пресс-службе ведомства.