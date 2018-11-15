ИА «Ореанда-Новости». Заключённый Владислав Цеповяз, который отбывает срок по делу о массовом убийстве, каждый месяц в колонии получал деликатесы и блюда на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Об этом проинформировали в Генпрокуратуре. Как выяснили правоохранительные органы, продукты заключённому передавал через окно для передач местный житель.

Местный житель делал такие недешевые передачки Цеповязу по просьбе родственников, за это он получал вознаграждение, пояснил Александр Куренной, представитель Генпрокуратуры.

Ежемесячно «поставщик» получал от родственников Цеповяза от 30 до 60 тысяч рублей. Напомним, суточное довольствие осуждённых на питание составляет сейчас 72 рубля (2 160 рублей в месяц) – об этой сумме сообщали представители ОНК по Москве, призывая власти пересмотреть сумму в сторону повышения.

«На деньги, которые давали родственники Цеповяза, местный житель покупал конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, красную икру (до килограмма) и рыбу, сигареты, сырое куриное мясо и крабов. Кроме того, он не раз покупал для Цеповяза сотовые телефоны», – рассказал Куренной, его слова цитирует «Интерфакс».

Напомним, ранее в прессе появились скандальные фото, где осуждённый на 20 лет член банды «Цапков» Цеповяз позирует в робе с мобильным телефоном, а за столом перед ним красная икра, крабы и шашлык.

Сам Вячеслав Цеповяз заявил, что часть фотографий с деликатесами смонтированы посредством фотошопа и являются подделкой.

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии – фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», – заявил осуждённый Цеповяз. Он считает, что подделки появились в СМИ для того, чтобы общественность возмутилась. Адвокат осуждённого полагает, что это действия бывшей жены бандита, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства о разделе семейного имущества.

После появления фотографий в прессе, 6 ноября прокуратура объявила о проверке. ФСИН заявила, что фотографии настоящие и были сделаны в 2015 году, сами же кадры свидетельствуют о нарушениях в колонии. Материалы проверки направили в следственные органы.

Прокурорская проверка показала, что Цеповяз отбывал срок с особыми условиями содержания: дорогое питание, дополнительные свидания, возможность свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами.