Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет повода сомневаться в том, что по всем параметрам выборы состоялись – вопросы начинают возникать в тот момент, когда дело доходит до признания результатов по участкам и в целом, выявления победителя и наказания нарушителей. Вопросы по-прежнему остаются открыты, так как факты всё ещё тщательно изучаются.

Председатель ЦИК выразила надежду на то, что кандидаты на пост губернатора в ближайшее время направят в комиссию свои жалобы - по крайней мере, участники предвыборной гонки пообещали, что они постараются сформулировать претензии и представить в ближайшее время. Памфилова акцентировала внимание на том, что считает такое решение единственно верным, потому что «от словесных баталий и дуэлей в информационном пространстве ничего не изменится».

Она заверила также, что очень ждёт кандидатов, чтобы затеять совместное разбирательство, потому что политики и партии должны отвечать всю донесённую до избирателей информацию и, если они действительно уверены в том, о чём говорят, то обязаны предоставить соответствующие материалы.

ЦИК оповестил о том, что не позднее 19 сентября в регион будет направлена комиссия в составе экспертов и специалистов, которая будет искать ответы на дополнительные вопросы и решать неопределённую ситуацию, возникшую со вторым туром губернаторских выборов в Приморье.

Скандал разгорелся после того, как обработка 99,16% протоколов выявила, что за главу региона Андрея Тарасенко («Единая Россия») было отдано 49,55% голосов, а за коммуниста Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей.

Тогда ЦИК посчитал справедливым не подводить окончательные итоги выборов до того момента, пока не будут рассмотрены жалобы обеих сторон.