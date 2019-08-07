Отмечается, что до регистрации Гудкову для участия в выборах не хватило 298 подписей, а Соболь - 231. В штабе Гудкова заявили, что экспертиза, которая проверяла подписи, является «профанацией».Ранее в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На митинге 27 июля было задержано 1074 человека, на протестной акции 3 августа – 1001 человек. Обе мероприятия были несогласованные. Санкционированный митинг запланирован на 10 августа.