07.08.2019, 15:52
ЦИК официально отказал Гудкову и Соболь в регистрации на выборах в Мосгордуму
ИА «Ореанда-Новости». Российский Центризбирком официально отказал руководителю Партии перемен Дмитрию Гудкову и юристу ФБК Любови Соболь в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что до регистрации Гудкову для участия в выборах не хватило 298 подписей, а Соболь - 231. В штабе Гудкова заявили, что экспертиза, которая проверяла подписи, является «профанацией».
Ранее в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На митинге 27 июля было задержано 1074 человека, на протестной акции 3 августа – 1001 человек. Обе мероприятия были несогласованные. Санкционированный митинг запланирован на 10 августа.
Отмечается, что до регистрации Гудкову для участия в выборах не хватило 298 подписей, а Соболь - 231. В штабе Гудкова заявили, что экспертиза, которая проверяла подписи, является «профанацией».
Ранее в Москве прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На митинге 27 июля было задержано 1074 человека, на протестной акции 3 августа – 1001 человек. Обе мероприятия были несогласованные. Санкционированный митинг запланирован на 10 августа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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