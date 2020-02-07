ИА «Ореанда-Новости». В ЦОДД Москвы поддержали предложение по максимальному штрафу за превышение скоростного режима.

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян поддержал предложение увеличить штрафы за превышение скоростного режима. По его мнению, это нужно для повышения безопасности на дорогах.

Шахбазян отметил, что есть нарушения, которые влияют на безопасность окружающих людей. Как раз к таким нарушениям и относится превышение скорости. Это случается преднамеренно, ведь сложно представить водителя, который по ошибке превысит скорость на 60 км/ч.

Нынешний штраф в 250 рублей не является заградительной мерой, которой и должны быть санкции на самом деле, подытожил Шахбазян.