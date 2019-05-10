10.05.2019, 19:42
Цукерберг и Макрон встретились в Париже для обсуждения новых правил в интернете
ИА "Ореанда-Новости" Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и президент Франции Эммануэль Макрон встретились сегодня в Париже для обсуждения вопросов безопасности в интернете. 34-летний долларовый миллиардер считает, что государственные правительства не могут оставаться в стороне, когда речь заходит об информационной безопасности в сети. Макрон с ним солидарен - государствам необходимо вырабатывать новые правила и нормы, единные для всего интернета.
На своей странице в Facebook Цукерберг отметил, что его точка зрения о том, что власти должны играть активную роль в решении важных вопрос регулирования безопасности, поддержана французским президентом. Американский программист отметил, что вмешательство в выборы со стороны пользователей сети просто недопустимы. В 2018 году французские чиновники уже ознакомились с технологиями Facebook, благодаря которым компании удаётся бороться с вредоносными элементами. В этом же году внутри компании был создан специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы. Положительным результатом такого решения Цукерберг считает выявление 65 % негативных высказываний пользователей. Фразы, содержащие ненавистнические ноты, Facebook снимает с публикации раньше, чем о них докладывают пользователи. При знакомстве государственных служащих Франции с Facebook, чиновники помогли последним определить, что считать вредным контентом. Это важно, по мнению Цукерберга, так как определение вредоносного контента является весьма тонкой гранью.
Встреча Цукерберга с Макроном - первое официальное сотрудничество Facebook с государственным аппаратом. Цукерберг надеется, что такие встречи необходимы и для других стран.
Социальная сеть Facebook, созданная Марком Цукербергом в 2004 году, считается крупнейшей в мире.
На своей странице в Facebook Цукерберг отметил, что его точка зрения о том, что власти должны играть активную роль в решении важных вопрос регулирования безопасности, поддержана французским президентом. Американский программист отметил, что вмешательство в выборы со стороны пользователей сети просто недопустимы. В 2018 году французские чиновники уже ознакомились с технологиями Facebook, благодаря которым компании удаётся бороться с вредоносными элементами. В этом же году внутри компании был создан специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы. Положительным результатом такого решения Цукерберг считает выявление 65 % негативных высказываний пользователей. Фразы, содержащие ненавистнические ноты, Facebook снимает с публикации раньше, чем о них докладывают пользователи. При знакомстве государственных служащих Франции с Facebook, чиновники помогли последним определить, что считать вредным контентом. Это важно, по мнению Цукерберга, так как определение вредоносного контента является весьма тонкой гранью.
Встреча Цукерберга с Макроном - первое официальное сотрудничество Facebook с государственным аппаратом. Цукерберг надеется, что такие встречи необходимы и для других стран.
Социальная сеть Facebook, созданная Марком Цукербергом в 2004 году, считается крупнейшей в мире.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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