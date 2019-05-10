34-летний долларовый миллиардер считает, что государственные правительства не могут оставаться в стороне, когда речь заходит об информационной безопасности в сети. Макрон с ним солидарен - государствам необходимо вырабатывать новые правила и нормы, единные для всего интернета.Американский программист отметил, что вмешательство в выборы со стороны пользователей сети просто недопустимы. В 2018 году французские чиновники уже ознакомились с технологиями Facebook, благодаря которым компании удаётся бороться с вредоносными элементами. В этом же году внутри компании был создан специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы.Фразы, содержащие ненавистнические ноты, Facebook снимает с публикации раньше, чем о них докладывают пользователи. При знакомстве государственных служащих Франции с Facebook, чиновники помогли последним определить, что считать вредным контентом. Это важно, по мнению Цукерберга, так как определение вредоносного контента является весьма тонкой гранью.Цукерберг надеется, что такие встречи необходимы и для других стран.Социальная сеть Facebook, созданная Марком Цукербергом в 2004 году, считается крупнейшей в мире.