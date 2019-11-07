07.11.2019, 22:45
Ту-160 ушёл от американских истребителей во время планового полёта
ИА «Ореанда-Новости». Во время планового полёта российский Ту-160 ушёл от американских истребителей.
Сегодня в китайском издании Sina была опубликована информация, которая произошла 3 ноября, в воскресенье. Российский сверхзвуковой бомбардировщик проводил плановый полёт над Японским морем. Через некоторое время его взяли в сопровождение по обеим сторонам два истребителя 5 поколения Соединённых Штатов Америки. Ту-160 включил форсаж и оторвался от американских истребителей. Истребители США среагировали поздно, российский бомбардировщик уже ушёл с поля зрения, хотя первоначально их радары могли засечь ту-160.
По мнению китайского издания, военные самолёты США показали свою беспомощность по сравнению с российским вооружением. Так как российский Ту-160 весит 110 тон, а американские F-35А - 13 тонн.
Сегодня в китайском издании Sina была опубликована информация, которая произошла 3 ноября, в воскресенье. Российский сверхзвуковой бомбардировщик проводил плановый полёт над Японским морем. Через некоторое время его взяли в сопровождение по обеим сторонам два истребителя 5 поколения Соединённых Штатов Америки. Ту-160 включил форсаж и оторвался от американских истребителей. Истребители США среагировали поздно, российский бомбардировщик уже ушёл с поля зрения, хотя первоначально их радары могли засечь ту-160.
По мнению китайского издания, военные самолёты США показали свою беспомощность по сравнению с российским вооружением. Так как российский Ту-160 весит 110 тон, а американские F-35А - 13 тонн.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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