Сегодня в китайском издании Sina была опубликована информация, которая произошла 3 ноября, в воскресенье.над Японским морем. Через некоторое время его. Ту-160 включил форсаж и оторвался от американских истребителей. Истребители США среагировали поздно,, хотя первоначально их радары могли засечь ту-160.По мнению китайского издания, военные самолёты США показали свою беспомощность по сравнению с российским вооружением. Так как