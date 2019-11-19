Перед возвратом Ту-22М3 на вооружение, проведут его модернизацию. Сейчас российский ракетоносец находится. В ближайшее время Ту-22М3 планируется доставить на казанский авиазавод для модернизации до показателей ракетоносца Ту-22М3М.

По мнению военных, даже без модернизации, Ту-22М3 остаётся большой угрозой для противников, так как он способен наносить единичные удары по целям. Если его вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал», то его военная мощь возрастёт в несколько раз.