19.11.2019, 17:36
Ту-22М3 будет возвращён на вооружение ВКС
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти решили вернуть Ту-22М3 на вооружение в Воздушно-космические силы, сообщает издательство MilitaryWatch.
Перед возвратом Ту-22М3 на вооружение, проведут его модернизацию. Сейчас российский ракетоносец находится на базе под Хабаровском на консервации. В ближайшее время Ту-22М3 планируется доставить на казанский авиазавод для модернизации до показателей ракетоносца Ту-22М3М.
Перед возвратом Ту-22М3 на вооружение, проведут его модернизацию. Сейчас российский ракетоносец находится на базе под Хабаровском на консервации. В ближайшее время Ту-22М3 планируется доставить на казанский авиазавод для модернизации до показателей ракетоносца Ту-22М3М.
По мнению военных, даже без модернизации, Ту-22М3 остаётся большой угрозой для противников, так как он способен наносить единичные удары по целям. Если его вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал», то его военная мощь возрастёт в несколько раз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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