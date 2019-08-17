В следующий четверг, 22 августа, его планируют запустить в открытое пространство.

Тульские пряники будут иметь собственный уникальный внешний вид, согласно условиям проекта под названием «Роскосмос». На лицевой стороне первого космического тульского пряника будет изображён ещё один символ русского гостеприимства – самовар, однако, он будет стилизован под спутник, который направляется навстречу звёздному небосводу.

Все тульские пряники, отправленные в космос, изготовлены с использованием ручного руда. В состав космических пряников входит натуральный мёд и фруктовая прослойка, таким образом, сохранены все традиции рецепта этого хлебобулочного изделия. Даже деревянная форма, в которой эти пряники выпекались, сделала специально в рамках вышеуказанного проекта. Всего для отправки в космическое пространство подготовлено пятнадцать пряников.

В минувшую среду, 14 августа, первые космические пряники были отправлены из Тулы в столицу Российского государства. Далее из Москвы эти кондитерские изделия отправятся непосредственно на борт космической станции – их переправят на космодром Байконур. Уже 22 августа космонавты на орбите смогут насладиться вкусом традиционных тульских пряников. Корабль под названием «Союз МС-14» доставит их на Международную космическую станцию.

Часть тульских пряников планируют вернуть обратно на Землю. Первые космические тульские пряники станут экспонатом в музее Тульской фабрики пряников. Почётное место в витрине музея пряники, побывавшие в открытом космосе, займут уже в сентябре текущего года.