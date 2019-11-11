11.11.2019, 19:05
Тульский стажёр ОВД застрелил человека в нерабочее время
ИА «Ореанда-Новости». В Тульской области стажёр полиции застрелил человека в нерабочее время из охотничьего ружья, сообщает издательство «РБК».
Случай произошёл на автозаправке в Алексинском районе Тульской области. Стажёр ОВД и его брат столкнулись с толпой в 15 человек. На основе личных разногласий разгорелся конфликт. Один из группы выстрелил в брата стажёра полиции из травматического пистолета, в результате чего пострадал родственник будущего полицейского.
Стажёр в ответ произвёл серию выстрелов: первые - в воздух, следом - в толпу. Руля охотничьего ружья попала в область грудной клетки одного из группы людей, вследствие чего человек погиб. Ещё один пострадал.
Следственный комитет проводит расследование происшествия. Устанавливаются подробности конфликта и стрельбы. Стажёр не будет принят на работу в УМВД, а поручитель ученика полиции будет привлечён к дисциплинарной ответственности.
Случай произошёл на автозаправке в Алексинском районе Тульской области. Стажёр ОВД и его брат столкнулись с толпой в 15 человек. На основе личных разногласий разгорелся конфликт. Один из группы выстрелил в брата стажёра полиции из травматического пистолета, в результате чего пострадал родственник будущего полицейского.
Стажёр в ответ произвёл серию выстрелов: первые - в воздух, следом - в толпу. Руля охотничьего ружья попала в область грудной клетки одного из группы людей, вследствие чего человек погиб. Ещё один пострадал.
Следственный комитет проводит расследование происшествия. Устанавливаются подробности конфликта и стрельбы. Стажёр не будет принят на работу в УМВД, а поручитель ученика полиции будет привлечён к дисциплинарной ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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