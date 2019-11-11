Случай произошёл на автозаправке в Алексинском районе Тульской области.. На основе личных разногласий разгорелся конфликт. Один из группы выстрелил в брата стажёра полицииродственник будущего полицейского.Стажёр в ответ произвёл серию выстрелов: первые - в воздух, следом - в толпу.Следственный комитет проводит расследование происшествия.. Стажёр не будет принят на работу в УМВД, а поручитель ученика полиции будет привлечён к дисциплинарной ответственности.