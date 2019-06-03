03.06.2019, 16:51
Турбаза в Нижегородской области отказалась принимать 50 детей с ВИЧ
ИА «Ореанда-Новости». Спортивная турбаза не стала размещать 50 детей, у которых положительный ВИЧ-статус.
Фонд, который занимался поездкой, рассказал, что они уже внесли задаток, однако потом турбаза попросила забрать деньги. При этом в фонде попытались объяснить, как передаётся ВИЧ и то, что угрозы для окружающих нет, но работники турбазы ответили, что «у нас свои дети».
Роспотребнадзор заявил, что начал проверку этого инцидента.
Фонд, который занимался поездкой, рассказал, что они уже внесли задаток, однако потом турбаза попросила забрать деньги. При этом в фонде попытались объяснить, как передаётся ВИЧ и то, что угрозы для окружающих нет, но работники турбазы ответили, что «у нас свои дети».
Роспотребнадзор заявил, что начал проверку этого инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии