Фонд, который занимался поездкой, рассказал, что они уже внесли задаток, однако потом турбаза попросила забрать деньги. При этом в фонде попытались объяснить, как передаётся ВИЧ и то, что угрозы для окружающих нет, но работники турбазы ответили, что «у нас свои дети».Роспотребнадзор заявил, что начал проверку этого инцидента.